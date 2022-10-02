Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo ) 6, Enea Bastianini 'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA

Miguel Oliveira, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MotoGP Tayland Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı - Son Dakika

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