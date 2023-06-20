Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek - Son Dakika
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Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek

20.06.2023 10:31

Türk futbolunda motokurye ile oyuncu sözleşmesi yetiştirme dönemi resmen kapanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplere şifreler verileceğini, işlemlerin dijital ortamda gerçekleşeceğini açıkladı. Ayrıca yabancı sınırı ile ilgili de konuşan Büyükekşi, kulüplerin yabancı kuralının komple serbest olmasını istediğini ancak son 3 yılda kulüpler bazında gösterilen bir başarı olmadığını belirtti.

Türk futbolunda motokurye ile oyuncu sözleşmesi yetiştirme dönemi resmen kapanıyor. Büyükekşi yaptığı açıklamada, kulüplere şifreler verileceğini ve işlemlerin dijital ortamdan gerçekleşeceğini belirtti.

"KULÜPLER ŞİFRESİNİ GİRİP TRANSFERİ TAMAMLAYACAK"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz bazı kulüplerimiz motokurye ile oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz. Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın." dedi.

"KULÜPLER BAZINDA GÖSTERİLEN BAŞARI YOK"

Yabancı sınırı ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bir diğer konu yabancı kuralı. Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama diğer taraftan bakıyoruz, bu kural ne zamandan beri var diye sordum. 2015'ten beri var dediler. Bu zamandan itibaren kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretin amacı akademiler. Hep altyapıları ziyaret ettik. Ajax'ı, Alkmaar'ı ziyaret ettik. Ajax'ta yönetici "Her yıl 2 oyuncuyu A takıma vermem lazım." diyor. AZ Alkmaar yöneticisi "Biz zengin bir kulüp değiliz, bizim 20 milyon avroluk oyuncu satmamız lazım." diyor. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek - Son Dakika


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