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Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı - Son Dakika

Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı

12.11.2021 18:49
Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı - Son Dakika Spor


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