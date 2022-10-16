Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı - Son Dakika
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Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı

16.10.2022 20:26
Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı yapıldı.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

TMFGP 1000 cc'de ilk 3 sıra Murat Deniz, Yiğit Fazlı Erçelik ve Ahmet Önal'dan oluştu.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası'nın son yarışı da gerçekleştirildi. Sahra Su Önkaya'nın birinciliğe ulaştığı yarışta Pınar Altuğ Tüfekçioğlu ikinci, Dirim İkiz de üçüncülüğü elde etti.

Yapılacak değerlendirmenin ardından 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nı kategorilerinde kazananlar açıklanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Yamaha, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı - Son Dakika
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