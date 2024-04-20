MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası\'nın 1. Ayak Yarışları Başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.
Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonun bugünkü bölümü, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisindeki ilk yarışlarla devam ediyor.
Organizasyonda yarın 10.30-13.40 saatlerinde ikinci, 14.10-17.00 saatlerinde üçüncü yarışlar koşulacak.
Etkinlik, ödül töreninin ardından sona erecek.
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Uygun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını yakaladıklarını ve kalan maçlarda alacakları puanlarla Avrupa yolunda ilerlemek istediklerini söyledi. Ayrıca, hakemlerin hakkaniyetli olmasını ve Türk futbolunda hakemlik sisteminin geliştirilmesini istediğini dile getirdi. Sivasspor taraftarları da antrenman öncesi takıma moral ziyareti yaparak desteklerini gösterdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Bilecik'te yapılacak. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi ve katılımcılar organizasyon hakkında bilgilendirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışların gerçekleştirileceği parkurun 25 günde oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'deki 12. enduro alanı olan parkurun kalıcı bir etkinlik alanı olarak kullanılması hedefleniyor. Yarışlara 195 kayıt yapıldı ve bu, son yılların rekor sayısı olarak kaydedildi.
Siirt'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Siirt Gençlik ve Spor Kulübü pilotları ve Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen gençlerin katıldığı etkinlikte, pilotlar yamaçtan havalanarak hedefe inmeye çalıştı. Siirt'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, pilotlar ve doğaseverler bir araya geldi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Engelsiz Spor Kulübü sporcularını ziyaret etti. Demirbaş, kulüp antrenörleri ve sporcuları kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirbaş, sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise, Demirbaş'a verdiği destek için teşekkür etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Karaköy Ortaokulu şampiyon oldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Ercan, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine vurgu yaparak öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Antalya'da yarın gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, eski sporcu Robert Korzeniowsk ve milli atletler katıldı. Şampiyona, 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve olimpiyat kotaları dağıtacak en büyük organizasyon olacak.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası ve Mini Futbol Şenliği'nde yüzlerce çocuk coşkuyla mücadele etti. Organizasyonlarda çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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