Motul Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Uşak\'ta Gerçekleşti

Spor

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. Ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 5 ayrı kategoride 53 sporcu, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Baştan sona büyük bir rekabetin yaşandığı yarışların micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu, mini kategoride Can Özler, junior kategorisinde Turan Erin Ünlüdoğan, senior kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, kadınlar senior kategorisinde Zeynep Çukurova ve master kategorisinde ise Murathan Gür birinciliği elde etti.

Kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından kupaları verilirken, Başkan Yalım yarışmacıları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - UŞAK