Mourinho: '3 Puanı Hak Ettik' - Son Dakika
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Mourinho: '3 Puanı Hak Ettik'

Mourinho: \'3 Puanı Hak Ettik\'

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Mourinho, galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

19.01.2025 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

?Portekizli teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine toplantıya geç kaldığını belirterek "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi." diye başladı.

Rakiplerinin bugün her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Mourinho ancak oyunu domine eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Birinci yarıya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Direkten dönen bir şut var. İrfan'ın da kaçırmış olduğu bir şut var. Bunlar kaçan pozisyonlardı. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarı sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti. İkinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Başladıktan sonra 11'e 11 durumundayken golümüzü bulduk. Harika bir goldü. Sonrasında iptal edilen goller söz konusu. Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya attım. Yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."

Çok fazla puan kaybı yaşadıklarını, kaybetmemeleri gereken puanları kaybettiklerini ifade eden Mourinho, "Onlar da (Galatasaray) kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Dolayısıyla puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum." dedi.

Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü.

?Portekizli teknik adamın seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: '3 Puanı Hak Ettik' - Son Dakika

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