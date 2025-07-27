Mourinho Ali Koç\'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 3-2'lik skorla kazandı.

MOURINHO, ALİ KOÇ'U ELEŞTİRDİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç ile ilgili görüşlerini paylaştı. Takım içerisinde eksik bölgeler olduğunu vurgulayan Mourinho, transferde geç kalındığını işaret etti ve başkan Ali Koç'u eleştirdi.

''BAŞKAN SANIRIM 'HOCAM HAKLIYMIŞ' DİYECEKTİR

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Başkandan 'buraya ve buraya...' diyerek 2 tane acil, bir tane de Ağustos sonunda olabilir dediğim 3 oyuncu istedim. İstediğim oyuncuları isimlerine kadar açıkça biliyorlar. Bir tanesi dinamiklerimizi biliyor, liderlik yapmayı biliyor, adaptasyonu da kolay olacak. Bu maçtan sonra başkan sanırım 'hocam ve direktörüm haklıymış' diyecektir..." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI ÇEVRİLMEDİ

Ancak Mourinho'nun yaptığı bu açıklamaların Fenerbahçe takımı tercümanı tarafından çevrilmediği ortaya çıktı. Taraftarlar, bu açıklamaları sosyal medyada paylaşarak Mourinho'nun Ali Koç'u eleştirdiğini ancak röportaj sırasında tercüman tarafından bu sözlerin yansıtılmadığı dile getirildi. Çok sayıda Sarı-lacivertli taraftar, bu duruma büyük tepki gösterdi.