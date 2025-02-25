Mourinho'dan Galatasaray'a Yabancı Hakem Çağrısı

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında konuştu. Yabancı hakemin yönetiminden memnun olduklarını söyleyen Mourinho, Galatasaray'a "Eğer gerçekten çok iyilerse, eğer bunu göstermek istiyorlarsa her maç yabancı hakem isterler. Çünkü yabancı hakem olduğunda da ne olduğunu gördük. UEFA turnuvalarında eve dönüş. Bize karşı evlerinde oynadıkları maçta kaleyi bulan tek bir şut. Eğer gerçekten iyilerse kendi güçlerine gerçekten inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler" çağrısında bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Hakem çok üst düzey bir performans sergiledi"

Jose Morinho karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bence bu maçın çok büyük ve iyi bir maç olmasının sorumlusu hakemdi. İyi bir maçtı. İki taraf adına sahada iyi bir mücadele vardı. Bir takım beraberlik diğer takım ise kazanmak istiyordu ama futbol bu, bunun normal olduğunu düşünüyorum. Daha 20'nci saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki bir oyuncuya sarı kart aldırmaktı. Bu tarz yer altı stratejisi diyebileceğimiz konularda çok güçlüler. Eğer Türk bir hakem olsaydı, Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü ve benim de onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Ama hakem çok üst düzey bir performans sergiledi. Bir tane lehimize penaltı olabilecek bir pozisyon var. Penaltı mı değil mi? Bunları bilmiyorum ama izlemek bile istemiyorum. Çünkü hakemin performansı bence çok üst seviyedeydi. Çok üst düzey bir maç değildi ama çekişmeli bir maç oldu."

"Maçtan sonra hakem odasına gittim"

"Maçtan sonra hakem odasına gittim. Türk hakem de oradaydı. Yabancı hakeme buraya geldiğiniz ve 'böyle büyük bir maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Sonrasında dördüncü hakeme döndüm 'Eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu' dedim. Ama 'siz' derken tabii ki kendisini kast etmiyorum. Genel bir yatkınlıktan bahsediyorum."

Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı

Morinho, yabancı hakem konusunda Galatasaray'a şu çağrıyı yaptı:

"Bugünkü maç berabere bitti. Bizler kazanmaya çalıştık onlar beraberliği istediler ve günün sonunda iki takım da berabere kaltdı. Şu anda 6 puanlık bir fark var ama önümüzde oynayacağımız çok fazla maç var. Tekrardan üst üste maç kazanabilecek potensiyelimiz var. Onların da büyük oyuncuları var. Ama o oyuncuları benim sevmediğim bir şeye dönüştürüyorlar tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Eğer gerçekten çok iyilerse, eğer bunu göstermek istiyorlarsa her maç yabancı hakem isterler. Çünkü yabancı hakem olduğunda da ne olduğunu gördük. UEFA turnuvalarında eve dönüş. Bize karşı evlerinde oynadıkları maçta kaleyi bulan tek bir şut. Eğer gerçekten iyilerse kendi güçlerine gerçekten inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler."