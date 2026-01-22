Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması - Son Dakika
Spor

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho\'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
22.01.2026 09:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Juventus'a 2-0 yenildiği maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Mourinho, Silva'nın Benfica oyuncusu olup olmadığına dair soruya, "Değilmiş" şeklinde garip bir yanıt verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rafa Silva ile ilgili soruya verdiği cevap geceye damga vurdu.

MOURINHO'YA RAFA SILVA SORUSU

Basın toplantısında Rafa Silva'nın durumu sorulan Jose Mourinho, soruya doğrudan yanıt vermek yerine yanındaki medya sorumlusuna dönerek "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı. Medya sorumlusunun "Hayır, değil" yanıtını vermesi üzerine Mourinho kısa bir şekilde "Değilmiş" diyerek konuyu kapattı.

TRANSFER SÜRECİ GÜNDEMDE

Benfica'nın Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ancak transferin henüz resmiyet kazanmadığı öğrenildi. Portekizli futbolcunun kısa süre önce Türkiye'den ayrılması, sürecin son aşamaya geldiği yorumlarına neden oldu.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Portekizli oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Rafa Silva, Beşiktaş, Juventus, Benfica

Son Dakika Spor Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması - Son Dakika
