Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime

Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
09.03.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'nın Porto ile 2-2 berabere kaldığı derbide Jose Mourinho, gol sonrası şişe tekmelediği için kırmızı kart görürken, Porto kulübesinden kendisine ''hain'' denildiğini iddia ederek sert tepki gösterdi.

Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olaylar ise maçın önüne geçti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, beraberlik golünün ardından yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

BERABERLİK GOLÜ SONRASI KIRMIZI KART

Benfica, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 88. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Jose Mourinho, kenarda bulunan su şişesini tekmeledi. Hakem bu hareketin ardından Portekizli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

KULÜBELER ARASINDA GERGİNLİK

Kırmızı kartın ardından sahayı terk eden Mourinho, Porto yedek kulübesine doğru "Küçüksünüz" anlamına gelen bir el hareketi yaptı. Bu hareket sonrası iki takım kulübeleri arasında gerginlik yaşandı ve ortam güçlükle sakinleştirildi.

"BANA 50 KEZ 'HAİN' DEDİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez'in kendisine defalarca "hain" dediğini iddia etti. Portekizli teknik adam bu sözlere tepki verdiğini belirtti.

Mourinho, "Kırmızı kart gördüğüm olayda, Porto yedek kulübesinden atılan kişi Lucho Gonzalez tünelde bana 50 kez 'hain' dedi. Bana açıklamasını isterdim. Neyin haini? Porto'da çalıştım ve kulübe ruhumu verdim. Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye gittim. Dünyayı dolaştım ve her gün ruhumu verdim. Bunun adı profesyonelliktir" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Benfica, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:05:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.