Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood\'u kadrosuna katıyor

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk hamle geldi. Forvet takviyesi isteyen Portekizli çalıştırıcı gözüne Mason Greenwood'u kestirdi.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

İngiliz devi Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe girişimlere başladı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

AŞAMA KAYDEDİLDİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mason Greenwood'u kiralamak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler önemli aşama kaydetti.