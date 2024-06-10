Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor - Son Dakika
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Spor

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood\'u kadrosuna katıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği İngiliz yıldız oyuncu Mason Greenwood'u transfer etmek istiyor. Mourinho'nun İngiltere'deki yakınlıklarını kullanarak Greenwood ile anlaşma sağladığı belirtildi. Greenwood'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

10.06.2024 15:26
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk hamle geldi. Forvet takviyesi isteyen Portekizli çalıştırıcı gözüne Mason Greenwood'u kestirdi.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

İngiliz devi Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe girişimlere başladı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

AŞAMA KAYDEDİLDİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mason Greenwood'u kiralamak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler önemli aşama kaydetti.

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Mason Greenwood, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Z Şimşek: kurtlar vadisi operasyonu başlamıştır 24 16 Yanıtla
    Depechs Modes: çöpler vadisi sezon sonu 23 34 Galatasaray Spor kulübü: Hersene başlıyor ama sonu güzel:) 3 1
  • Hursit Yavas: Buyuk transfer olur basarabilirlerse . Wonderkid 17 13 Yanıtla
  • Alperen Umut: Malum camianın o sene bu sene sezonu açılmıştır :))) 4 5 Yanıtla
  • Sabri İnce: Transfer dönemi başladı ,bu tür haberleri daha çok göreceğiz.. 5 0 Yanıtla

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