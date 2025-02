Mourinho: "Henüz tur ortada, her şey mümkün"

Spor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Eleme usulü maçların başındayız. Bugün kazandık ama henüz tur ortada. Futbolda her şey mümkün, her şey olabilir. Özellikle deplasman maçlarında. Takımın gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Takım birlik olmuş durumda" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bugün kazandıklarını ama henüz turun ortada olduğunu dile getiren Jose Mourinho, "Sanırım ocak ayından itibaren 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu takımın üzerine koyarak devam ettiğini gösteriyor. Tabii ki her şey zor. Eleme usulü maçların başındayız. Bugün kazandık ama henüz tur ortada. Futbolda her şey mümkün, her şey olabilir. Özellikle deplasman maçlarında. Takımın gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Takım birlik olmuş durumda. Amrabat stoperde harika bir performans sergiliyor, Yusuf harika bir performans gösteriyor, takımda herkes harika bir performans gösteriyor. Maçı kontrol etmeyi başardık. Topun bizde olmadığı anlarda da sağlam bir görüntü sergiledik. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi? Bunu Belçika'daki maçta göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra Anderlecht futbolcusu Jan Vertonghen'in formasını aldığının hatırlatılması üzerine Mourinho, "Evet Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarım olarak kalırlar. Onunla hem oyuncu hem insan olarak güzel anılarım var" sözlerini kullandı.

'HAKEMİN OYUNU KONTROL ETMESİNDEN MEMNUNUM'

Mücadelenin hakeminin performansını değerlendiren Portekizli teknik adam, "Genel olarak hakemin oyunu kontrol etmesinden memnunum. Arka direkte Bright'a yapılan penaltı pozisyonu vardı. VAR pozisyonu 3 dakika izliyorsa o pozisyon şüphelidir. Farklı açılardan pozisyonu izleyip hatalı kararı vermek zordur" şeklinde konuştu.

'OYUNCULARIMLA ÇOK MUTLUYUM'

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben maçları kazanmayı severim ve mümkünse kalp krizi geçirmeden. Maçı 7-3 kazanıyorsam kalp krizi geçirmeme sebep olacak bir şey yoktur. Bunu beni mutlu eder. İlk yarı rakibe 1 pozisyon verdik. İrfan kaledeydi kurtarışı yapmak için. İkinci devrede de 16-17 metreden bir şut ve iyi bir kurtarış vardı. Skriniar bir lider. Geride sağladığı katkı ve iletişimle… Sofyan çok zeki. Geçmiş maçta Levent için de aynı şeyi söyledim. Topsuz oyunda kolektif bir çalışmanın ürünü bu. Biz ön bölgedeki oyuncularımızdan çok şey talep ediyoruz ve maç sonunda yoruluyorlar. Onlara haklarını vermemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok mutluyum."

'ONUN ÇOK POTANSİYELLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM'

Yusuf Akçiçek'in çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu hatırlatan Mourinho, "Onun çok potansiyeli olduğunu söylemiştim. Bir gün oynadığında onun cevabını sahada vereceğini söylemiştim. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar. Muhtemelen pazar günü kendisi dinlenecek. O çok potansiyelli bir oyuncu. Topla da çok kaliteli bir oyuncu. Hava toplarında da iyi. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.