Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif - Son Dakika
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Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe\'den genç yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Lazar Samardzic için kulübü Udinese'ye resmi teklif yaptı. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldız ise diğer teklifleri değerlendirdikten sonra son kararını verecek.

28.06.2024 14:15
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Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı.

UDİNESE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic için resmi teklif yaptı. Haberde Lazar Samardzic için en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin yaptığı ve Udinese'nin bu teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

Mourinho istedi, Ali Koç ikiletmeden alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

SAMARDZIC SÜRE İSTEDİ

İtalya Serie A'dan bir çok talibi olan genç futbolcu, transfer konusunda aceleci davranmıyor. Sırp yıldız, tüm teklifleri gördükten son kararını vermek istiyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda titizlikle yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı 22 yaşındaki orta saha, Portekizli teknik adamın transfer listesinin en başında yer alıyor.

Mourinho istedi, Ali Koç ikiletmeden alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla Euro 2024'te 2 maçta süre aldı.

İtalya Serie A, Udinese Calcio, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Beşiktaş fenerbahçe yıldız yağdıracak ama şampiyonluğu 48 saat bile konuşulmayan gese yine büyükleri izliyecek 21 28 Yanıtla
    Murat Ceylan: alışılmışlıklar fazla konuşulmaz fero alışılmayan yaptığında sürpriz olur yani senin beşiktaşın şampiyon olursa çok konuşulur... Dahada açayım herkez bizim Galatasarayın Şampiyonluklarına alıştığı için sıradan geliyor.Yeterlimi??? 15 21 ferhat eser: murat istanbulun en güzide ilçeleri Beşiktaş Kadıköy Ortaköy bebek ulus Kadıköy Kalamış bahariye bostanci bir tane gese bayrağı dalgalanmıyirsa büyük kulüp olmanız söz konusu olamaz 18 15 Galatasaray Spor kulübü: Zehirlenmiş yine bu şamrel 7 9 Murat Ceylan: biz seni yinede seviyoruz ferhat 4 2 ferhat eser: murat sağol kardeşim bizde seni seviyoruz aramıza kimse giremez 2 0
  • Guner Çavuşoğlu: FB’miz çöpleri toplamaya başladı, ne oldu Ali Koç/ Acun Ilıcalı hani rüya takım kuruyordunuz, 9 9 Yanıtla
    ferhat eser: fenerbahçe için sezonu şampiyon Beşiktaşın arkasında tamamlamak başarı olur kayyuma gider kulüp borç çok fazla açılmaya gerek yok bu çok sakıncalı 6 6 Aykut null: Bunların yapacağı iş bu kadar. En iyi teknik direktör getirmekle iş bitmiyor. 0 0
  • samet alkan: takim orta sahadan gecilmiyor halen orta saha almak nedir ya 3 1 Yanıtla

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