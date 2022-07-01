Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, milli futbolcunun transferi için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Roma'nın Zeki Çelik için Lille kulübüne 7 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.

İSTANBULSPOR PAY ALIYOR

İstanbulspor da Zeki Çelik'in bir sonraki satışından pay elde edecek. Daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, "Zeki Çelik, 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille Kulübüne transfer olmuştur. İstanbulspor oyuncunun bir sonraki satışından 15 milyon Euro bonservis bedeline kadar %15, üstü bonservis bedeli için %20 pay hakkına sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

LİLLE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibine transfer olan 25 yaşındaki sağ bek, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Milli futbolcu, Lille ile 1 Lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.