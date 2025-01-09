Mourinho: \'Kayıp Çekirdek Tohumlarımızı Alır\'

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugünkü oynadığımız maç aslında garip bir maçtı. Oyuncularıma 'Kazanacak bir şeyimiz yok ama kaybedeceğimiz çok şey var. Kaybedersek İstanbul'da tsunami olur' dedim. Yapacağımız şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı" dedi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Jose Mourinho,"Bugünkü oynadığımız maç aslında garip bir maçtı. Oyuncularıma 'Kazanacak bir şeyimiz yok ama kaybedeceğimiz çok şey var. Kaybedersek İstanbul'da tsunami olur' dedim. 1-0 ama 2-0 kazanırsak kötü oynadığımız, 5-0 kazanırsak karşınızda genç oyuncular var denecekti. Yapacağımız şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı. Gençlerbirliği ile oynadıkları maçı da izlemiştim. Kulüp bunu yaparak genç oyunculara fırsat vermiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in performansı hakkında konuşan Mourinho, "Ben potansiyeli olan genç oyuncu nasıl olur bunu biliyorum. Bunun önemli bir kısmı mental kısmı. Nasıl öğrendiği, nasıl düşündüğü... Geçmişte genç oyunculara yardım etme şansına eriştim. Yusuf'un da geleceği olduğunu düşünüyorum. Bugün 90 dakika boyunca oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. İyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'YABANCI VAR'A POZİTİF BAKIYORUM'

Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacak olmasıyla ilgili konuşan Jose Mourinho, "Öncekinden kötü olamaz. Öncekinden kötü olması imkansız. Bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim" sözlerini sarf etti.

'ELİMİZDEKİ 2 STOPER GİTTİ'

Stoper transferi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattılar. Elimizdeki 2 stoper gitti. Jayden sol bek, Ferdi transferin bitmesine çok kısa süre kala ayrıldığı için onun yerine birini Avrupa listesine birini yazamamak bizi zayıflatıyor. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Başkanımız da çok pragmatik şekilde söylemiş ana odağın neresi olduğunu" diyerek sözlerini noktaladı.