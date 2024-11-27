Mourinho: Kısıtlı Kadromuzla Sonuç Almaya Geldik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho: Kısıtlı Kadromuzla Sonuç Almaya Geldik

Mourinho: Kısıtlı Kadromuzla Sonuç Almaya Geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kısıtlı bir kadroyla geldiklerini, oyuncularının her şeyini vereceğini belirtti. Ayrıca rakip takımın kalitesine de övgülerde bulundu.

27.11.2024 19:07  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Oynayan oyuncular her şeyini verecektir. Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Fred açıklamalarda bulundu. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'den övgü dolu sözlerle bahseden Jose Mourinho, "Kendisi iyi bir iş çıkartıyor. Güzel bir istikrar sağladı. Oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her yıl iyiye gidiyor. Bu yıl da kolay şekilde şampiyon olacaklardır. Bizler için zorlu bir rakip. Gelirken stadyuma da baktım güzel bir zemin var gibi duruyor. Yarın iyi bir maç olması için her türlü koşul var" ifadelerini kullandı.

'YILLARDIR AYNI OYUNU OYNUYORLAR'

Portekizli teknik adam, rakip takımın en tehlikeli oyuncusunun kim olduğu sorulması üzerine, "Buna cevap vermem. Bence bir anlamı yok. Herhangi bir oyuncu değil takım… Takım çok iyi bir takım. Zor bir takım. Evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel ve tempolu bir takım. Dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil" cevabını verdi.

'KULÜBEDE OYUNA SOKABİLECEĞİM 5 OYUNCU VAR'

Kısıtlı bir kadro ile Slavia Prag deplasmanına geldiklerini söyleyen Mourinho, "Benim birçok oyuncum eksik. Sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadığımız oyuncular burada değil. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Buraya gelirken de sakatlıktan yeni çıkan, son aylarda yeterli dakika almamış oyuncular var. Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Ama Fred'in de belirtmiş olduğu gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeyini verecektir. Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki; oynayan oyuncular her şeyini verecekler" diyerek sözlerini noktaladı.

FRED: ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ

Zor bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Fred, "Zor bir maç olacak. Puan ve puanlara ihtiyacımız var. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kazanmak için oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Slavia Prag, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: Kısıtlı Kadromuzla Sonuç Almaya Geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho: Kısıtlı Kadromuzla Sonuç Almaya Geldik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.