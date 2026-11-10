Mourinho lakaplı Ercan Kuru, Tanzanya\'nın Pangani kentinde parke taş döşüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol takımlarını başarıdan başarıya koşturan ve sergilediği taktik anlayışıyla "Mourinho" lakabını alan Ercan Kuru, ekmeğini taştan çıkararak Afrika'nın doğusuna uzandı. Göbel köyünden yetişen fanatik TKİ Tavşanlı Linyitspor sevdalısı Kuru, Tanzanya'nın Pangani şehrinde parke taş döşeme işleri yaparak hem Türk işçi emeğini temsil ediyor hem de memleket özlemini kalbinde taşıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol camiasının yakından tanıdığı, takımlara yaşattığı şampiyonluklarla adını duyuran ve teknik adamlığıyla "Mourinho" olarak anılan Ercan Kuru, kilometrelerce uzakta yeni bir başarı hikayesi yazıyor. Tavşanlı'nın Göbel köyünden olan ve fanatik bir TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarı olarak bilinen Kuru, meslek hayatını uluslararası boyuta taşıdı.

Yıllarca yerelde amatör futbolun tozunu yutturan, çalıştırdığı takımlara sergilediği hırs ve taktiksel zekayla şampiyonluklar kazandıran Ercan Kuru, inşaat ve zemin kaplama sektöründeki ustalığını bu kez Afrika kıtasında konuşturuyor. Tanzanya'nın tarihi ve stratejik liman şehirlerinden biri olan Pangani'ye giden Kuru, burada parke taş döşeme işlerini üstlendi.

Afrika'nın sıcak ikliminde zorlu şartlar altında parke taş döşeme projelerini hayata geçiren Ercan Kuru, alın teri dökerek ekmeğini kazanırken, memleketinden ve gönül verdiği renklerden kopmuyor. Çalışma sahasında bile TKİ Tavşanlı Linyitspor'a olan bağlılığını ve sevgisini dilinden düşürmeyen fanatik taraftar, Tavşanlı'dan binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Kütahya futbolunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Tanzanya'nın Pangani şehrinde Türk işçisinin disiplinini ve ustalığını sergileyen Kuru, yerel halkın ve iş ortaklarının da takdirini topluyor. Tavşanlı'da sahalarda fırtınalar estiren "Mourinho" lakaplı futbol adamı, şimdi ise elleriyle döşediği taşlarla Afrika'da Tavşanlı imzasını atıyor.

Memleketinden uzak olsa da aklı ve kalbi her zaman Tavşanlı'da ve kırmızı-siyahlı armada kalan Ercan Kuru, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.