Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral
Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral

Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral
16.02.2026 14:49
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid ile oynayacakları kritik mücadele öncesi önemli açıklamalar yaptı. Mourinho, İspanyol devine karşı zorlu bir sınav vereceklerini ve bu tür maçlara alışkın olduğunu belirtti. Ayrıca, 'Real Madrid yaralı ve yaralı bir kral tehlikelidir' ifadelerini kullandı. Benfica ile Real Madrid arasındaki play-off turu ilk maçı salı akşamı TSİ 23.00'te Estadio da Luz'da oynanacak.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid ile oynayacakları kritik mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İspanyol devine karşı zorlu bir sınav vereceklerini vurguladı.

"BU TÜRLÜ MAÇLARA ALIŞIĞIM"

Real Madrid eşleşmesini değerlendiren Mourinho, büyük maç tecrübesine dikkat çekerek, "Biliyorum ki Real Madrid maçı çok zorlu olacak, şüphe yok. Bu tür maçlara çok alışkınım. Hayatım boyunca bunu yaptım. İnsanlar genellikle ilk maçta şu ya da bu nedenle belirli bir sonuca ulaşılması gerektiğini düşünür. Ben kesin bir sonuç olmayacağını söylüyorum" dedi.

"AKIL, HIRS VE ÖZGÜVENLE OYNAYACAĞIZ"

İlk maçtaki planlarını da paylaşan deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçı aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle oynayacağız." dedi.

"REAL MADRID YARALI"

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki konumuna dikkat çeken Mourinho, çarpıcı bir benzetme yaptı: "Şampiyonlar Ligi'nin kralı olan Real Madrid'e ne yaptığımızı biliyoruz. Real Madrid yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir."

DEV RANDEVU SALI GÜNÜ

Benfica ile Real Madrid arasındaki play-off turu ilk maçı salı akşamı TSİ 23.00'te Estadio da Luz'da oynanacak.

İki ekip 28 Ocak'ta karşı karşıya gelmiş, Benfica sahasında Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in golüyle 4-2 mağlup etmişti. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi play-off turuna kalırken, Real Madrid ligi 9. sırada tamamlayarak ilk 8 dışında kalmıştı. Öte yandan Real Madrid'de Raul Asencio ve Rodrygo, gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle bu turda forma giyemeyecek.

