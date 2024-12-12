Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı - Son Dakika
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Spor

Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lyon ile yapacağı maçta sol bek pozisyonunda oynayacak oyuncu bulunmuyor. Cezalı duruma düşen Mert Müldür'ün yanı sıra, diğer sol beklerin UEFA listesinde olmaması ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması teknik direktör Jose Mourinho'yu zor durumda bıraktı.

12.12.2024 14:09
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi Fransız ekibi Lyon olacak. Sarı lacivertlilerde Mourinho bu kritik maça sol beksiz çıkacak.

Ceza sınırındaki isimlerden Mert Müldür dün oynanan maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.

SOL BEK KALMADI

Diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic, UEFA listesinde olmayışı, Oosterwolde'nin de sezonı kapatması Mourinho'yu sıkıntıya soktu. Mourinho'nun zaman zaman maç içinde sol beke çektiği isimlerden Oğuz Aydın da UEFA listesinde bulunmuyor. 23 Ocak'ta Kadıköy'de Lyon ile oynanacak kritik Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de sol bek kalmadı.

Mourinho\'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe\'de sol bek kalmadı

Jose Mourinho, Mert Müldür, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Naci Gülenç:
    ALLAHIN OĞLU GELSE FB Yİ ŞAMPİYON YAPAMAZ 1 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş Lyonu fransada parçaladı görecez bakalım feneri Kadıköyde yenebilecekmi 4-5 tane atarlar dönerler 3 5 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Ya olsa ne olacak ki lyon zaten en az 3 atar 1 4 Yanıtla
  • Doki:
    Demekki her şey parayla olmuyor. 2 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Göndere göndere asam bırakmadı takımda . Yanlışlıkla kendini göndermeseydi bari 2 1 Yanıtla
  • Serdar:
    İsabet olmuş oynamasın daha iyi. 2 1 Yanıtla
  • Kerim Bayram:
    ferdi yi satacan ostwrvolde sakat. neyinize güveniyorsunuz da uefaya sol kanat ismi yazdirmiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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