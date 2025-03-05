Mourinho\'nun kulaklıkla imtihanı

Spor

Bankacılık devi, bir çok çalışanını işten çıkaracak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Dev mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak toplantı sırasında yaşanan ilginç bir an, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

MOURINHO'NUN KULAKLIKLA İMTİHANI

Deneyimli teknik adam, toplantı esnasında kulaklıkla ilgili bir sorun yaşadı. Mourinho'nun kulaklığıyla uğraştığı ve sorunu çözmeye çalıştığı anlar, salondaki basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler Mourinho'nun bu durumu karşısındaki tepkisini eğlenceli buldu.

DEV MAÇ YARIN

Fenerbahçe - Rangers karşılaşması 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 20.45'te başlayacak.