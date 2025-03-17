Mourinho'nun Şampiyonluk Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'nun Şampiyonluk Yorumu

Mourinho, şampiyonluk ihtimalinin zor olduğunu ancak matematiksel olarak mümkün olduğunu belirtti.

17.03.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa'da şansları olduğu müddetçe bunu kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek ligdeki şampiyonluk şansları için, "Yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Portekizli teknik adam toplantı öncesi 1 saat bekletildiğini ifade ederek tepki gösterdi. Takımın planıyla ilgili gelen soruya ise Mourinho, "Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Hangi takımın bir planı var? Hiç pozisyona giremeyen takımın mı, 5-6 tane pozisyona giren takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok" yanıtını verdi.

"Şampiyonluk şansı, çok zor olacak ama matematiksel olarak mümkün"

Jose Mourinho, puan kaybı sonrası şampiyonluk şanslarıyla ilgili, "Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Avrupa'da her maçta iyi değildik. Şansımız olduğu müddetçe bu şansı kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmiş olmamıza rağmen, rövanşta 2 farklı kazandık. Avrupa'da şunu göstermiş olduk. Şansımız olduğu müddetçe bunu kullanmaya çalıştık. Şampiyonluk şansı için yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün ligde 3. sırada olan takım sanki düşmemeye oynuyorlar gibi mücadele etti. Çok zor olacak ama matematiksel olarak mümkün. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Maximin oynayacak fitlikte değil"

Bugün kadroya olmayan isimler Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in durumuyla ilgili bilgi veren Mourinho, şunları söyledi:

"Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4. santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Aynı anda 4 tane santrfor oynatamam. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4. tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi profesyonel. Ben kendisinin bu kararını durduramam. Maximin son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı olmadı. Onun çalıştığı insanlar illegal şekilde dataları sizlerle paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maçta taktiksel bir antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Oyunculara nasıl pozisyon almasını gerektiğini gösterdiğimiz bir antrenmandı. Antrenmanda en çok yükü olan kişi bendim. Maximin bireysel çalışma yaptı. O datalara sahip olması normal. Bunu paylaşmaları manipülasyon. Kendisi oynayacak fitlikte değil. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınızda oynamak için hazır olmuyorsunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Şampiyonluk Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı
Şampiyonluk yolunda büyük kayıp Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı
Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

23:48 Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
12:21 Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
11:54 Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
11:25 Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
11:19 Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
10:42 Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
10:30 Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 01:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho'nun Şampiyonluk Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.