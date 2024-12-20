Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak

Fenerbahçe, Mourinho\'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan ve çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapatan Becao'nun sözleşmesini donduracak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçında Becao yerine Samet'i tercih etme sebebini Brezilyalı futbolcunun oyun kurabilen bir stoper olmaması olarak açıklamıştı.

20.12.2024 17:12
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Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan isimlerden biri olan ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Rodrigo Becao'nun geleceği ile ilgili karar verildi.

SEZONU KAPATTI

Sarı-Lacivertlilerin Başakşehir'i 3-1 yendiği mücadelede Becao'yu sakatlığa kurban vermiş ve çapraz bağında yırtık oluşan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı. Mourinho, Becao'nun sakatlığı için maç sonrasında yaptığı açıklamada "Becao için sezonun bittiğini düşünüyorum" demişti.

SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine Becao ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için 28 yaşındaki deneyimli stoperin sözleşmesini donduracak.

Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesi dondurulacak

BECAO'NUN SEZON PERFORMANSI

Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9'u ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı ve 886 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 2023 yazında Udinese'den 8.3 milyon euroya sarı-lacivertlilere transfer olan Becao'nun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MOURINHO TARZINI BEĞENMİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i tercih ettiği ve onun hata yaptığı maçta Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından Becao yerine neden Samet'i tercih etme sebebini açıklamıştı. Oyun kurabilen stoperlerle oynamayı sevdiğini ve bu sebeple Becao yerine Samet'i tercih ettiğini anlatan Mourinho, "Becao bu anlamda daha farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Ben oyuncularımı otobüsün altına atamam. 'Daha iyi oyuncular istiyorum.' dememi beklemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Pinokyo Net:
    Bizde senin tarzını beğenmiyoruz ama vizyonsuz bir başkanımız olduğu için elimizden gelen birşey yok işte. 41 5 Yanıtla
  • URAT M:
    Samet in oyun kurma yönü çok yüksek evet anlıyorum. 14 1 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    bir fenerli olarak söylüyorum. Neden sakat olmadan önce sözlemesi dondurulmadıda şimdi sakat olunca adama böyle haksızlık yapıyorsunuz becao yu en sevdiğim oyunlarından biri ve şuan becao ya haksızlık yapıyorsunuz adam fenerbahce için sakat oldu 9 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şampiyon Belli 2. Olur Ancak 9 1 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Sametin tarzı direk gole gidiyor adam kendi kalesine:))) 3 1 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    sanki Samet patric viera 1 1 Yanıtla
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