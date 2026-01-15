Mourinho\'nun yüzü gülmüyor! Çok büyük konuştu, yine yenildi

Portekiz Kupası çeyrek finalinde ülkenin iki devi karşı karşıya geldi. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Benfica'yı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise büyük maçlarda bir kez daha beklediği sonucu alamadı.

BEDNAREK 15'TE ATTI, PORTO TURU KAPTI

Estádio do Dragão'da oynanan mücadelede Porto'ya turu getiren gol 15. dakikada Jan Bednarek'ten geldi. Porto, bu skorla Portekiz Kupası'nda yarı final biletini aldı.

MOURINHO'DAN MAÇ SONU SERT SÖZLER

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "En iyi takım kaybetti" vurgusuyla oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu savunduğu ve özellikle duran toptan yedikleri gole dikkat çektiği aktarıldı. Mourinho, takımının oyunu kontrol ettiğini ancak golü bulamadıklarını dile getirdi.

PORTO'DAN "ANALİZ" GÖNDERMESİ

Mourinho'nun maç öncesinde Porto için "analiz edilmesi kolay" ifadesini kullandığı öne sürülürken, karşılaşmanın hemen ardından Porto cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldiği belirtildi. Porto'nun, "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor" mesajıyla Mourinho'ya göndermede bulunduğu ifade edildi.