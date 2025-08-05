Yeni sezonda iç transfer çalışmalarına da devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de antrenör Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord karşılaşmasının kadro listesine almamıştı.
Milli futbolcuya; ABD'den MLS ekipleri, İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Girona ve Fransa'dan Rennes talip oldu. Bu kulüplerin transfer için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldız için sıraya girdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?