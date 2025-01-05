Mourinho: Oyuncularım Elinden Geleni Yaptı

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Saha içinde oyuncularımın her şeyi verdiğini düşünüyorum. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Böyle bir skora baktığımız zaman maç ortada gitmiş gibi gözükebilir. Oyuncularım elinden geleni yaptı" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Çok fazla gol pozisyonunu harcadıklarını söyleyen Jose Mourinho, "Sadece benim oyuncularımı değil aslında rakipler de bunu görüyorlar. Bize karşı nasıl oynayabileceklerini biliyorlar. Son 2 maça baktığımız zaman rakiplerimize gösterilmesi gereken 5 kırmızı kart vardı. 2 tanesi Eyüpspor maçında, 3 tanesi bugün. Bizim oyuncularımız da bunu görüyorlar. Saha içinde oyuncularımın her şeyi verdiğini düşünüyorum. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Böyle bir skora baktığımız zaman maç ortada gitmiş gibi gözükebilir. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Edin bile artık genç bir oyuncu olmamasına rağmen müthiş bir efor sarf etti" şeklinde konuştu.

'DUSAN BU TARZ ŞEYLERLE BAŞ EDEBİLECEK BİR KARAKTERE SAHİP'

Lig yarışında yaşanan tartışmalar ve Dusan Tadic'in bugün oyundan çıkarken tepki görmesi hakkında konuşan Jose Mourinho, "Öncelikle ben Türkçe konuşmuyorum. Televizyon izlemiyorum, gazete okumuyorum, sosyal medyayı takip etmiyorum. 35 yıllık futbol kariyerimde böylesini daha önce hiç görmedim. Sınırların da ötesinde bir şey bu. Tek başına bir kulübün savaşarak bu düzeni yok edebileceğini sanmıyorum. Bu lig aslında sizin liginiz. Futbolcu olmayı hayal eden, kulübünü çok seven çocukların ligi. Bence tek başına bir kulüp bunu çözemeyecektir. İçimizdeki bölünme de bunu çözmeyecektir. Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Dusan bu tarz şeylerle baş edebilecek bir karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Tek yol var o da çok çalışmaya devam etmek. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliyoruz. Şansa yurt dışında bu lig çok fazla takip edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Puan farkını kapatabilmemiz için maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Aynı zamanda liderin de kaybetmesi gerekiyor. Ben maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum. Önemli olan onlar nasıl puan kaybedecekler. Dün sürekli aynı kelimeyi duydum; 'Skandal, skandal, skandal'. Bu kelimeyi duydum sürekli. Bu ülkede pek çok insanın hoşuna gidiyor bu. En kötüsü kazananın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde kazanmak en kötüsüdür."