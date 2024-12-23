Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Son Dakika › Spor › Mourinho Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi - Son Dakika
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