Mourinho Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.