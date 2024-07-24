Mourinho: Taraftarlarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz - Son Dakika
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Mourinho: Taraftarlarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu mağlup ettikten sonra taraftarların desteğiyle turu geçmek istediklerini söyledi. Mourinho, zeminle ilgili mazeret sunmak istemediğini belirterek, sentetik zeminin zorluğunu dile getirdi ve böyle bir sahada oynanmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mourinho ayrıca kulübün transfer çalışmalarından memnun olduğunu ve iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Edin Dzeko ise avantajlı durumda olduklarını söyledi ve Mourinho'yu büyük bir karakter olarak tanımladı.

24.07.2024 00:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, taraftarların da desteğiyle turu geçmek istediklerini söyledi.

Arena Thun'da oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.

Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, " İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez." diye konuştu.

Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:

"Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim. Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüpte bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."

???????- Dzeko: "Avantajlı durumdayız"

Edin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.

Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız." ifadelerini kullandı.

Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Büyük bir karakter. Fenerbahçe'de teknik adam olması mükemmel bir durum. Mourinho'yu 2 kelime ile açıklamak zor. 2 kelimeden fazla kelimeyle açıklamak lazım. Her şeyden bir şey barındırıyor. Eğlenceli olduğunda gerçekten eğlencelidir ama sinirliyken de gerçekten sinirlidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: Taraftarlarımızın desteğiyle turu geçmek istiyoruz - Son Dakika

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