Mourinho: Tur Dengede ve Favori Yok

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Deplasmanda ve içerde oynamak farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi elenirsek onları tebrik edeceğim. Tur şu an dengede. Kimin favori olduğunu söyleyemem" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Jose Mourinho, "Fenerbahçe gol atamadı çünkü çok güçlü ve iyi defans yapan bir rakibe karşı oynadık. 10 kişi kaldığında iyi oynamayı bilen bir takıma karşı oynadık. Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görünmeyen faullerle ve hakemin de birçok faul çalmasıyla oyunu iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Dün gelen yeni oyuncumuz bugün oynama şansı olsa önemli olabilirdi. Hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla oyunu değiştiremedik. Bence çok güzel bir maç olmadı. İyi mücadele verilen bir maç oynadık. Berabere bitirmek isteyen bir rakiple oynadık. Kazanmayı isteyen takım kaliteyi gösteremedi ve kazanamadı" diye konuştu.

'KORNERLERİMİZ İLK ADAMI GEÇMEDİ'

Maç öncesinde duran top konusunda çalışmalar yaptıklarını ancak karşılaşmada bu konuda iyi olmadıklarına dikkat çeken Mourinho, "Biz 3 tane korner attık. Kornerler ilk oyuncuyu geçmedi. Duran topları çalıştığımızı söyleyebilirim. 2 metre oyuncuların olabilir ama korner ilk adamı geçmezse tehlike yaratmaz. Ben böyle 3 pozisyon hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

'KEREM'İN OYNAMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI'

Kerem Aktürkoğlu'nun olası transferi sonrasında bu maçta forma giymesiyle alakalı düşünceleri sorulan Portekizli teknik adam, "Bence Benfica bu konuda sadece sportif anlamı düşündü. Ekonomik anlamda düşünmedi. Benfica, Kerem'i önemli fiyatlara satabilirdi. Ama öncelikle şu an sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi. Büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için Kerem'i oynattı. Benim için Kerem'in oynaması sürpriz olmadı" şeklinde konuştu.

'BEN BARCELONA KARŞISINDA 10 KİŞİ İLE DEFANS OYNAMIŞTIM'

Konuk ekibin kalabalık bir savunma ile oynadığını söyleyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benfica gibi bir takımın oyuna bu şekilde başlaması ve bu şekilde oynaması bize saygı duyduklarını gösterdi. Daha fazla potansiyeli olan bir takım. Burada Feyenoord maçındaki oyunu gördüler. 5 defansla oynadılar, stratejik olarak istedikleri sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek başka bir şey yok. Ben Barcelona karşısında 10 kişi ile defans oynamıştım."

'TUR ŞU AN DENGEDE'

Turun favorisinin değişmediğini ve dengede olduğuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Favori kısmında bir şey değiştirmedi. Bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda ve içerde oynamak farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi elenirsek onları tebrik edeceğim. Tur dengede şu an. Kimin favori olduğunu söyleyemem" dedi.

'TAKIM OLARAK İYİ DEFANS YAPTIK'

Takım olarak iyi savunma yaptıklarını belirten Mourinho, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takım olarak iyi defans yaptık. Benfica çok bir şey yaratamadı. Kontrataklarını durdurduk, çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde topa çok sahip oldular. Uzun oyunculara pres yaptırmak zor. Tehlikesiz bir maç oldu. Kalemizde çok büyük bir tehdit olmadı. Ben cumartesi gününü düşünmek istiyorum. Benfica, Lizbon'da farklı olacak. Kazanırlarsa geçecekler. Bizim için de öyle. Nice gibi; 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor. Geçen sene burada Rangers'a kaybettik. Nerdeyse geçiyorduk. Rangers'ı Benfica ile karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız."