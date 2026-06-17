Moymul Futsal Takımı, Şampiyonluk İçin Sivas'a Gitti - Son Dakika
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Moymul Futsal Takımı, Şampiyonluk İçin Sivas'a Gitti

Moymul Futsal Takımı, Şampiyonluk İçin Sivas\'a Gitti
17.06.2026 13:38
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Kütahya'nın Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, Türkiye Futsal Şampiyonası'nda son 8'e kalıp Sivas'a yola çıktı.

Türkiye Futsal Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak son 8 takım arasına kalmayı başaran Kütahya temsilcisi Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, Türkiye şampiyonluğu kupasını hedefleyerek Sivas'a hareket etti.

Moymul Spor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, Sivas'ta düzenlenecek olan final müsabakaları öncesinde takımı uğurlayarak başarı dileklerinde bulundu. Kulüp ve dernek olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karabıyık, "Moymul'dan Yetişenler Derneği ve spor kulübü olarak el ele veriyor, her türlü desteği sağlıyoruz. Okulumuz ve kulübümüz için tam destekle arkalarındayız" dedi.

Kütahya'yı gururla temsil eden genç sporcuların turnuvadan zaferle döneceğine inancının tam olduğunu belirten Karabıyık, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futsal Şampiyonası'nda son 8 takım içerisine giren Moymul Ortaokulu Futsal takımı Türkiye şampiyonluğu için Sivas'a doğru yola çıktı. Kupayla dönmeleri dileğiyle, kazasız belasız yolculuklar dileriz."

Aynı zamanda Moymul Spor altyapısının koordinatörlüğünü ve hocalığını da yürüten Moymul Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlker Özlüsoylu ile yardımcı antrenör okul beden eğitimi öğretmeni Emre Baş'ın da takıma güveni tam.

Sivas'taki dev organizasyon öncesi teknik heyet, oyuncuların turnuvaya hazır olduğunu ve Pazar günü final müsabakasına çıkarak şampiyonluk kupasını Kütahya'ya getireceklerine inandıklarını vurguladı.

Moymul Ortaokulu Müdürü Kadir Şahin de zorlu şampiyona öncesi teknik heyet ve öğrencileri tebrik ederek, Sivas yolculuğu öncesi takıma başarılar diledi ve bu büyük gururu Kütahya'ya yaşatan tüm sporculara teşekkür etti. Son hazırlıklarını tamamlayan Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, Sivas'ta parkeye çıkarak Türkiye'nin en iyisi olmak için dev rakipleriyle mücadele edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Eğitim, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Moymul Futsal Takımı, Şampiyonluk İçin Sivas'a Gitti - Son Dakika

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