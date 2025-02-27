Moymulspor, Voleybol Bölge Şampiyonasında Kütahya’yı Temsil Edecek

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Kütahya'nın voleybol sahnesinde heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi'nde Kütahya'yı temsil eden tek takım olan Moymulspor, 7-11 Mart tarihleri arasında Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenecek bölge şampiyonasında mücadele edecek.

Moymulspor'un rakipleri ise Manisa Şehzadeler Belediyesi ve Afyon Belediyesi olacak. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmalar öncesinde Moymulspor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, takımının ligde iddialı olduğunu ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Başkan Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz olarak bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Kütahya'yı en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kupasını şehrimize getirmek istiyoruz" dedi.

7-11 Mart tarihleri arasında Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleşecek karşılaşmaların Kütahya'da voleybol coşkusu yaşatması bekleniyor. Moymulspor'un taraftarları da takımlarını desteklemek için salonu dolduracak. - KÜTAHYA