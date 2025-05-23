MSKÜ'de 19 Mayıs Spor Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

MSKÜ'de 19 Mayıs Spor Müsabakaları Tamamlandı

MSKÜ\'de 19 Mayıs Spor Müsabakaları Tamamlandı
23.05.2025 15:28
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Müsabakaların ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Kaçar tarafından verildi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen spor müsabakaları büyük bir coşku ile tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu ortaklığında, MSKÜ kampüs içerisinde atölye, dans gösterileri, crossfit egzersizleri, minyatür kale oyunları, gezen dart, dağ yürüyüşü, bocce, ayak tenisi ve ailece oryantiring etkinlikleri düzenlendi.

Bunun yanı sıra 200'e yakın öğrenci, akademik ve idari personelin de katıldığı spor turnuvaları düzenlendi.

Müsabakaların ödül töreni, Kampüs içerisinde yer alan Yamaç Park futbol sahasında yapıldı.

3X3 Basketbol, Kadın Futbolu, Pickleball, Plaj Voleybolu ve Tenis olmak üzere toplam 5 branşta yapılan turnuvalarda dereceye giren katılımcılara MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından ödül ve madalyaları verildi.

Sporcuları tek tek tebrik eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, bu müsabakaların sportif rekabeti arttırmasının yanı sıra kampüste dayanışma ve üniversite ruhunu güçlendirmeye vesile olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Rektör, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MSKÜ'de 19 Mayıs Spor Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSKÜ'de 19 Mayıs Spor Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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