MSKÜ Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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MSKÜ Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

MSKÜ Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ÜNİLİG Okçuluk Şampiyonası'nda kadın takım ve bireysel başarılar elde etti.

06.03.2025 15:21
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okçuluk Takımı, ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 4-5 Mart 2025 tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 21 üniversiteden 185 sporcunun katıldığı şampiyonada MSKÜ sporcuları hem takım hem de bireysel kategorilerde üstün performans sergiledi.

Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde mücadele eden Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan MSKÜ Kadın Okçuluk Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Bireysel kategoride de büyük başarı

Bireysel kategoride de büyük başarı elde eden MSKÜ sporcuları, 35 sporcu arasından finale yükselmeyi başardı. Songül Lök ve Hazal Burun'un mücadele ettiği final atışlarında Songül Lök Türkiye Şampiyonu, Hazal Burun ise Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Bu önemli başarıyla MSKÜ'yü gururlandıran takım, okçuluk branşında iddialı konumunu bir kez daha kanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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