- Muammer Sarıkaya: "Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz"
RİZE - Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Muammer Sarıkaya, "Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde kış transfer döneminde İstanbulspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki Muammer Sarıkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Şimdi önümüzdeki kalan maçlara odaklanıyoruz"
Kötü mağlubiyetlerin ardından tekrardan galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Muammer Sarıkaya, "Buraya gelmekten ötürü çok mutluyum. İlhan hoca ile çalışmak her oyuncuyu geliştirdiğini bundan daha bundan önceki kulüplerinde gösterdi. Benim için kötü bir başlangıç oldu. Benimle beraber üç maç mağlubiyet yaşadık. Bence hak etmedik. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Hafta içi çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sahada isteyen, arzulayan bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Çok iyi bir takım halinde rekabet ortamı çok iyi geçiyor. Burada çok iyi hazırlandık çok iyi mücadele ettik çok şükür istediğimiz sonucu da aldık. Şimdi önümüzdeki kalan maçlara odaklanıyoruz. Dün de Galatasaray hazırlıklarına başladık. İnşallah iyi bir maç izletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz"
Galatasaray maçından puan kazanmak istediklerini belirten Sarıkaya, "Bildiğiniz gibi iki büyük camia şampiyonluk için mücadele ediyor. Bizim de Avrupa hedefimiz var. Buraya yeni geldiğim için söylemiyorum buraya gelmeden önce de vardı. Buraya gelince işin içine girince daha çok hissediyorsunuz. Takım onun için konsantre olmuş. İyi sonuçlar alamadık ama Kayserispor galibiyeti bizi birbirimize daha çok kenetledi. Bu hafta Galatasaray maçı evet zor bir maç olacak. Galatasaray kendi evinde kolay kolay kaybetmiyor. Fakat biz şunun bilincindeyiz. Birlikte oynadığımız zaman bazı şeyleri bazı insanlara kabullendire biliyoruz. İnşallah bunu bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Fenerbahçe maçı ilk yarı bir sıfır önde bitirdik ama futbol da ne olacağı belli olmaz. Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz. Puan ve puanlar almak için gidiyoruz bunun hazırlıklarına dün itibarıyla başladık. İnşallah iyi bir sonuç alıp Rizespor takım içindeki birlikteliğimizi herkese tekrardan göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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