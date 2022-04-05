Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

05.04.2022 11:22
Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Şampiyonası'na Antalya, Ankara, Yalova, Çorum, Muğla, Adıyaman, Mardin, Bolu, Hatay, Mersin, Konya, İzmir ve Kayseri illerinden yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda bugün başlayan müsabakalar Perşembe günü final maçlarıyla son bulacak. - NEVŞEHİR

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı
Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı
Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı
Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı
Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

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Muay Thai, Nevşehir, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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