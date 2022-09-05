Muaythai miniklerde Antalya şampiyonu olan Rümeysa'dan büyük hedef - Son Dakika
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Muaythai miniklerde Antalya şampiyonu olan Rümeysa'dan büyük hedef

05.09.2022 12:22
Muaythai miniklerde Antalya şampiyonu olan Rümeysa'dan büyük hedef

Muaythai'de miniklerde Antalya il şampiyonluğu ve Türkiye 3'sü olan 11 yaşındaki Rumeysa Altay, hedefinin Türk bayrağını yabancı ülkelerde dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Muaythai'de miniklerde Antalya il şampiyonluğu ve Türkiye 3'sü olan 11 yaşındaki Rumeysa Altay, hedefinin Türk bayrağını yabancı ülkelerde dalgalandırmak olduğunu söyledi. 11 yaşındaki Muaythai sporcusu Rumeysa Altay, Antalya'da yapılan müsabakada miniklerde il birincisi oldu. Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar minik ile yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonadan Türkiye 3'sü olarak dönen küçük sporcu, yakında gerçekleşecek dünya şampiyonasına antrenörü ve ailesinin desteğiyle hazırlandığını ifade ederek, İstiklal marşını ve Türk bayrağını yabancı ülkelerde yüceltmek istediğini söyledi.

" İlk müsabakada il şampiyonu"

Aksu ilçesinde ailesiyle yaşayan Rumeysa Altay, 6 yaşında tekvando ile spora başladığını ve 9 ay önce Muaythai sporuyla tanıştığını belirterek, " Spora ailemin desteği ile başladım. Tekvando sporunda siyah kuşağa kadar yükseldim. 9 aydır Muaythai sporu yapıyorum. Çıktığım ilk müsabakada il şampiyonu oldum" dedi.

Kendi kilosu ve yaşında müsabakaya katılan tek sporcu

Antalya il şampiyonluğunda kendi kilo ve yaşında rakibi olmadığı için kendisinden yaş ve kilo olarak büyük sporcuyla mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Rumeysa Altay, "Muaythai müsabakasında Antalya il birincisi oldum. Bu müsabakada Antalya ilinden miniklerde katılan tek sporcu bendim. Benden yaşça ve kilo olarak büyük bir sporcuyla mücadele ettim ve onu mağlup ederek il şampiyonu olmayı başardım. Altın madalyayı aldım. Dumlupınar'da Türkiye Muaythai Federasyonunun düzenlediği 100. Yıl müsabakasında Türkiye 3'üncüsü oldum ve bronz madalya almayı hak kazandım" şeklinde konuştu.

"Bayrağımı yüceltmek istiyorum"

Antrenmanlarının devam ettiğini ifade eden Rumeysa Altay, "Bir günüm yoğun geçiyor. Okula gidiyorum eve gelip bir süre dinlemiyorum. Sonra kum torbasında çalışıyorum. Akşam spor salonunda çalışmaya devam ediyorum. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Bazen gece ikiye kadar devam ediyor.10 Eylül'de iller arası müsabaka olacak. Buraya katılacağız. Kasım ayında gerçekleşecek Uluslararası Açık Cup Muaythai Yarışmasında ülkemi temsil edeceğim. Antrenörüme ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bana destek oldular. Ben dünya müsabakasına katılmak istiyorum. ve bayrağımı yüceltmek istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Altay ise aile olarak spor sevdalarının olduğunu, kızları Rumeysa'nın bunu taçlandırdığını belirterek, "Rumeysa'dan küçük iki çocuğumuz daha var. Onlarda ablalarının yolundan gitmek istiyorlar. Aile olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız, kızımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai miniklerde Antalya şampiyonu olan Rümeysa'dan büyük hedef - Son Dakika

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