Muaythai ile Gençleri Spora Davet

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, daha fazla çocuk ve genci muaythai ile tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldız, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Müsabakaları'nı izlediği Hatay'da AA muhabirine, tüm illerde çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuk ve gençleri bağımlılık ve obeziteden korumayı istediklerini dile getiren Yıldız, "Günümüzde sosyal medya, telefon ve dijital oyunlar çocukları ciddi şekilde tembelleştiriyor, obezite bir gençlik ortaya çıkıyor. Amacımız daha çok genç ve çocuğu bu spora çağırmak. Çocukların bu spor dalına bağlanmaları için sadece spor değil sosyal aktiviteler de yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin muaythaide dünyada ilk sıralarda yer aldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 4-5 yıl içerisinde uluslararası platformda sürekli kürsüdeyiz, ilk 3'teyiz, hiç aşağı inmedik. Başarılı federasyonuz ve başarılı branş yürütüyoruz. Çok ciddi yayılıyoruz. 10-15 bin sporcuyla başladığımız federasyonumuzda, 250 bin civarında pasif, 40 bin de aktif şekilde lisansı yenilenen sporcu var."