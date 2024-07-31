Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alacak - Son Dakika
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Spor

Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alacak

Muaythai Paris Olimpiyatları\'nda gösteri sporu olarak yer alacak

Muaythai maçları, Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alacak. Türkiye Milli takımının başında Kayserili Antrenör Göksel Cingöz Teknik Direktör olarak görev yapacak. Maçlar, kültürel gösterileriyle 4-8 Ağustos tarihlerinde 24 ülkenin katılımıyla 4 gün sürecek. Milli takımda ayrıca Federasyon Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri ve sporcular da yer alacak.

31.07.2024 12:13
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Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak kendine yer bulacak. Bu maçları katılacak olan milli takımın başında Kayserili Antrenör Göksel Cingöz Teknik Direktör olarak yer alacak.

Olimpiyat tarihinde ilk kez sahne olacak olan Muaythai maçları, kültürel gösterileriyle 4-8 Ağustos tarihinde 24 ülkenin katılımı ile 4 gün sürecek. İlk kez yaşanacak olan bu büyük heyecanda Türkiye Milli takımının başında Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörü ve Milli takımlar sportif direktörü olarak görev yapan, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında görev yapmış olan Göksel Cingöz yer alacak. Kafilede ayrıca Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ile sporcular Sercan Koç, Bediha Taçyıldız, Kübra Kocakuş yer alacak. Teknik Direktörlüğünü Göksel Cingöz'ün yapacağı milli takımda antrenör olarak ise Abdulkadir Şahin ve Berkan Öner bulanacak.

Kayserili Bölgesi Sporcusu SercanKoç ile Bediha Taçyıldız, Kübra Kocakuş isimleri daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alacak - Son Dakika

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