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Muaythai Şampiyonu Sudenur Basancı, Tayland'da birincilik hedefliyor - Son Dakika
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Muaythai Şampiyonu Sudenur Basancı, Tayland'da birincilik hedefliyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda altın madalya kazanan Sudenur Basancı, Tayland'da gerçekleştirilecek Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor. Basancı, daha önce de Malezya ve İtalya'da düzenlenen şampiyonalarda birincilik elde etmişti.

Muaythai Şampiyonu Sudenur Basancı, Tayland\'da birincilik hedefliyor
22.12.2023 - 11:23,
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Açık Kupası elit kategoride altın madalya kazanan Sudenur Basancı, Tayland'da gerçekleştirilmesi planlanan Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda da birincilik istiyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde 5 yıl önce açılan muaythai kursunu izledikten sonra bu spora yönelen ???????18 yaşındaki Basancı, "Yapacak başka spor bulamadın mı?" diyenlere inat, kariyerini sürdürdü.

Azmi ve çalışkanlığıyla milli formayı giymeye hak kazanan Basancı, katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde ederek ülkesini başarıyla temsil etti.

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, İtalya'da yapılan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birinci olan Basancı, son olarak Antalya'da 7-14 Aralık'ta gerçekleştirilen Uluslararası Muaythai Açık Kupası elit kategoride 57 kiloda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Gökçebey ilçesinde sürdüren milli sporcu, gelecek yıl mayıs ayında Tayland'da gerçekleştirilmesi planlanan Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

"Hedefim her zaman zirve"

Sudenur Basancı, AA muhabirine, elit klasmanda çıktığı ilk maçların kendisi için heyecanlı geçtiğini söyledi.

Gençler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu aktaran Basancı, büyükler kategorisinde de bunların temellerini attıklarını, çok iyi bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Basancı, hedefinin her zaman zirvede yer almak olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi çalıştım ve bunun karşılığını aldım, çok şükür birinci oldum." dedi.

Yeni bir kamp dönemine girdiğini anlatan Basancı, "Önümüzde Büyükler Dünya Şampiyonası var, iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. İdmanlarda sabahları koşu yapıyoruz. Sıklet sporu olduğundan kilomuzu ayarlayabilmek için diyet yapıyorum. Öğlenleri kuvvet, ağırlık antrenmanları çalışıyoruz. Akşamları da torba çalışması, teknik ve taktiğin yanı sıra maçlarımız oluyor." diye konuştu.

Basancı, imkanları doğrultusunda bir şeyler başarmaya çalıştığını, en büyük destekçisinin antrenörü olduğunu ifade ederek, disiplinli ve özverili çalışıldığında başarının geldiğini kaydetti.

Antrenör Cemal Kocabaş: "İstikrarlı şekilde çalışmalara devam ediyoruz"

Antrenör Cemal Kocabaş da Sudenur Basancı'nın başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Kocabaş, başarı çıtasını her seferinde yukarıya taşıdıklarını anlatarak, asıl hedeflerinin Basancı'nın elit kategoride yarışmalara girmesi ve orada şampiyonluk yaşaması olduğunu dile getirdi.

Güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerinden bahseden Kocabaş, "Bu aslında 2024 için bir temeldi. Bu yılın son şampiyonasında da Sudenur beni şaşırtmayarak, kendisinden yaşça büyük rakiplerini yenerek elit kategoride de şampiyon oldu. Sudenur ile daha yıldızlar kategorisindeyken böyle bir hedef koymuştuk. Ona, 'Şampiyon olacaksın.' demiştim. Hala şampiyonluk serüvenine devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kocabaş, milli sporcunun eğitim hayatına da başarıyla devam ettiğine değinerek, "Şu an beden eğitimi öğretmenliği okuyor. İleride kendisi gibi nice şampiyonlar yetiştireceğini umut ediyorum. Sportif hayatında da her zaman ileriyi düşünüyoruz. Basamakları sağlam ve düzgün çıkıyoruz. Dünya şampiyonluğu istiyoruz. Biz her zaman final oynayacağız ve bunu başarıyoruz. Daha iyi çalışacağız. Yeterli maddi destek de bulunursa Sudenur ve benzeri sporcularımız, çok iyi şeyler başarır. Sudenur bunu gösteriyor. Hiçbir zaman yılmadan, disiplini bozmadan istikrarlı şekilde çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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