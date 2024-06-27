Muaythai Sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muaythai Sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Muaythai Sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Yunanistan'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'ndan 1 altın, 4 bronz madalya ile dönen Muaythai Sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kabakcı, başarılarının devamını diledi.

27.06.2024 08:47
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Yunanistan'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'ndan 1 altın, 4 bronz madalya ile dönen Muaythai Sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil eden sporculardan Gülistan Turan Elite Dünya Şampiyonu, İsa Taşdemir Elite Dünya üçüncüsü, Ezgi Keleş Elite Dünya üçüncüsü, Ayten Özdemir Elite Dünya Üçüncüsü ve Ahmet Büyükbüberoğlu U23 Dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona dönüşü sporcular Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ve Antrenörleri Yücel Haspolat, Göksel Cingöz ve Adem Karakaş ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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