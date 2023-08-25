Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK\'yı 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin iki farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.

GUILERME VE MURIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

KONYASPOR SİFTAH YAPTI

Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3. maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamadı.

GELECEK HAFTA

Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında son şampiyon Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.