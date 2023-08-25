Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika

Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK\'yı 2-0 yendi
Son Güncelleme: 25.08.2023 23:23

Süper Lig'in 3. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yendi ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin iki farklı üstünlüğüyle sonuçlandı.

GUILERME VE MURIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

KONYASPOR SİFTAH YAPTI

Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3. maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamadı.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

GELECEK HAFTA

Konyaspor, gelecek hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında son şampiyon Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Mücadele nefes kesti! Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Konyaspor siftah yaptı

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mücadele nefes kesti! Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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