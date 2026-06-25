Mücahit Turgut Şampiyonluk Çağına Yükseldi

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, aldığı sert darbeler sonucu kaburgasında çatlak oluşmasına rağmen namağlup rakibini nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Caucasus Championship'te namağlup rakibini nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı. Uzun süredir yaşadığı sakatlıkların ardından ringlere dönen Mücahit Turgut, Azerbaycanlı ve 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen rakibi Murad Aliyev ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümlerinde aldığı sert darbeler sonucu kaburgasında çatlak oluşan Turgut, yaşadığı sakatlığa rağmen karşılaşmayı bırakmadı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren başarılı sporcu, rakibini nakavt ederek şampiyonluğa uzandı. Elde ettiği başarıyla uluslararası profesyonel kick boks organizasyonlarında şampiyonluk yaşayan ilk Bilecikli sporcu olma unvanını da kazanan Turgut, kariyerindeki namağlup serisini 8 galibiyet ve 6 nakavta çıkardı.

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, Tiflis'ten Osmaneli halkına selam göndererek, hedefinin daha büyük organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. - BİLECİK