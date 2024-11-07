Mücahit Turgut Yalova'daki Kemer Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mücahit Turgut Yalova'daki Kemer Maçına Hazırlanıyor

Mücahit Turgut Yalova\'daki Kemer Maçına Hazırlanıyor

Bilecikli kickboks dövüşçüsü Mücahit Turgut, 24 Kasım'da Yalova'da gerçekleşecek kemer maçı öncesinde Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u ziyaret ederek başarı dileklerini aldı.

07.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
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Bilecikli kickboks dövüşçüsü Mücahit Turgut, Yalova'da gerçekleşecek olan 'Kemer' maçına hazırlanıyor.

Uluslararası K1 V Cup Şampiyonu, K1 Kickboks dövüşçüsü Mücahit Turgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u ziyaret ederek 24 Kasım'da Yalova'da gerçekleşecek kemer maçı öncesi başarı dileklerini aldı. Başkan Torun, "Mücahit kardeşimize bu önemli maçında başarılar diliyorum. Osmaneli'mizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İlçemizde yeni sporcular yetiştirmek için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sporcumuza başarılar diliyoruz." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mücahit Turgut Yalova'daki Kemer Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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