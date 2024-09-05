Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu Yeniden Hizmete Açıldı

Spor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl kapalı kalan Olimpik Yüzme Havuzu 31 Mart'ta seçilen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile yeniden hizmete alınıp farklı bir kimliğe büründü. Yaz sezonunda bin 100 çocuğun eğitim gördüğü havuz üzeri kapatılarak kış sezonunda da hizmet vermeye devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında Mudanya'ya kazandırılan ve bugüne kadar binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzu, eski başkan Hayri Türkyılmaz yönetimindeki Mudanya Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava sonucu uzun süre kapalı kaldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından görevi devralmasıyla ilk adımı attı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu çocukların yaz tatilinde sporla tanışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak için yaz okulları ile kapılarını açtı. Yaz döneminde profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen bin 100 kişi, yaz aylarını verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirme fırsatı buldu. Eğitim gören çocukların yarısı kayıtlarını tekrarlayarak profesyonel olma yolunda adım attılar.

Yoğun talebin olduğu yaz sezonunun ardından Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzunun üzeri kapatılarak, kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kış sezonunda da kurslar devam edecek. Sporcu alt yapısı oluşturulacak. Buradan yeni yüzücüler yetiştirilecek. Büyük bir ilgi ve alaka var. Yaz sezonunda bin 100 kişiyi burada ağırladık. Yaklaşık 500 öğrenci tekrar kayıt tazeledi. Kış sezonu için gereken çalışmaları başlattık. Sonbaharda üstünü kapatacağız. Böylelikle, kış sezonunda da hizmet vereceğiz" diye konuştu. - BURSA