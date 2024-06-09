Mudanya Gençlik Spor Kulübü 'Yaz Spor Okulları'nda Hentbol Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Mudanya Gençlik Spor Kulübü 'Yaz Spor Okulları'nda Hentbol Şenliği Düzenledi

Mudanya Gençlik Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' adı altında 'Küçük Eller Salonda' isimli hentbol şenliğinde 150 minik sporcu hünerlerini sergiledi. Hüsamettin Günel'in organize ettiği şenlikte çocuklar eğlenceli dakikalar geçirirken, tüm sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Amacı çocukları spora yönlendirmek olan kulüp, destek verenlere teşekkür etti.

09.06.2024 12:19
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Mudanya Gençlik Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' adı altında 'Küçük Eller Salonda' isimli hentbol şenliğinde 150 minik sporcu hünerlerini sergiledi.

Yıllarını hentbol sporuna adamış, yetiştirdiği yüzlerce sporcuyla birçok başarı görmüş, Milli Takıma gönderdiği sporcular yetiştiren Hüsamettin Günel, organize ettiği 'Küçük Eller Salon'da şenliğinde 150 minik sporcunun katılımını sağladı. Şenlikte çeşitli oyunlar ve oyunlarla kendilerinden geçen minik sporcular, hentbol oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kurulan parkurdaki yarışmaları çocuklar eğlenerek tamamladı. Velilerin katılımı ile şenlik şölen havasında geçti. Katılım sağlayan tüm sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilirken, antrenör Günel, "Yaz döneminde devam edecek çalışmalar neticesinde ilçede tüm okul takımları kurulacak bu sporcular kulüplere yönlendirilecek. Amacımız çocukları spora yönlendirerek Mudanya'da tüm çocukların spor yapmalarını sağlamak. Destek veren, bize imkanlar sağlayan Gençlik Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni ve okul müdürlerimize, sınıf öğretmenlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mudanya Gençlik Spor Kulübü 'Yaz Spor Okulları'nda Hentbol Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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