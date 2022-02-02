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Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti - Son Dakika

Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti

02.02.2022 10:37
Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Balıkesir'de düzenlenen 5 bin metre Kros Bölge Yarışmasında grup üçüncüsü olan KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Balıkesir'de düzenlenen 5 bin metre Kros Bölge Yarışmasında grup üçüncüsü olan KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Düzgün, Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Yar ile öğrenciler Mehmet Ersoy, Muhammed Artıran, Ramazan Akduman, Mustafa Dönmez, Emre Çelik, Alparslan Burak Köse, Müdürlüğü ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bir araya geldiler.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kros takımı öğrencileri ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Yar ve Okul Müdürü Hasan Düzgün'ü başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilere Okullar arası Kros Türkiye Şampiyonası Türkiye Finalinde başarılar diledi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kros Takımı 23 Kasım 2021 tarihinde Kütahya'da yapılan Kros Yarışmasında birinci gelerek bölge finallerine katılmaya hak kazanmıştı. 8 Ocak 2022 tarihinde Balıkesir'de düzenlenen, 18 ilden 168 sporcunun katıldığı 5 bin metre Kros Bölge Yarışmasında ise grup üçüncüsü oldu ve 25-26 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılacak Okullar arası Kros Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KÜTAHYA

Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti
Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti
Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti

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milli eğitim bakanlığı, Balıkesir, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Müdür Başyiğit, KUTSO MTAL Kros Takımını kabul etti - Son Dakika Spor


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