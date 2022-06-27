Muğdat'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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Muğdat'la yollar ayrıldı

27.06.2022 17:00
Muğdat'la yollar ayrıldı

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

A. Denizlispor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Muğdat Çelik, Galatasaray, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğdat'la yollar ayrıldı - Son Dakika

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