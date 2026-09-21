Muğla AFAD personeli baba-oğul, Portekiz'deki Dünya Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
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Muğla AFAD personeli baba-oğul, Portekiz'deki Dünya Kupası'nda yarışacak

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Muğla AFAD personeli baba-oğul, Portekiz\'deki Dünya Kupası\'nda yarışacak
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Muğla AFAD personeli Barış Adan, 17 Eylül'deki Triathle Ulusal Sıralama yarışmalarında Master 40+ ve PUS klasmanında Türkiye şampiyonu oldu. Oğlu Barkın Adan ise U9 PUS sıralamasında üçüncü olup 26-29 Ekim'de Portekiz'deki Dünya Kupası'nda milli formayı giyecek.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Barış Adan ile oğlu Barkın Adan, Modern Pentatlon Triathle yarışmalarında elde ettikleri derecelerle gururlandırdı. Şampiyon baba-oğul, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere Portekiz'deki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Muğla AFAD bünyesinde tekniker olarak görev yapan deneyimli sporcu Barış Adan, 17 Eylül'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Triathle Ulusal Sıralama yarışmalarında Master 40+ kategorisi ve PUS (Performans Ulusal Sıralama) klasmanında Türkiye şampiyonlukları elde etti. Sezonun Alanya'daki ilk ayağında da altın madalya kazanan Adan, 2025 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarısını bir üst seviyeye taşıdı.

Minik şampiyon Portekiz yolcusu

Baba-oğul dayanışmasının en güzel örneğini sergileyen Muğla Altın Kulaç Yüzme Akademisi Spor Kulübü sporcusu Barkın Adan ise U9 kategorisinde Türkiye PUS sıralamasında 3'üncülük elde etti. Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Alperen Efe Baykara eşliğinde hazırlanan minik sporcu, bu başarısıyla 26- 29 Ekim tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.

Muğla'ya çifte gurur yaşatan başarılı baba-oğul, Portekiz yolunda hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, hedeflerinin uluslararası kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
Portekiz29 EkimTürkiyeEylülMuğlaAFADSporSon Dakika

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