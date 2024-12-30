Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Türkiye Şampiyonası\'nda Rekor Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. U-13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan kız takımı, 15 yaş altında Türkiye rekoru kırdı.

30.12.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen Okçuluk Ases Salon turnuvasına katılan Büyükşehir Belediyesi Okçuları turnuvaya damga vurdu.

Şampiyonaya Bin 230 sporcu katıldı

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası'na 53 Bölgeden, 143 Kulüp, 1230 Sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyonaya 15 sporcuyla katılım sağladı. Turnuvada 09-14 Yaş Minikler Salon Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir sporcuları U-13 kategorisinde Büşra Madan, Defne Demir ev Zümra Dila Oral'dan oluşan kız takımı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel kategoride de Büyükşehir sporcuları Defne Demir Türkiye İkincisi, Büşra Madan'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Bin 763 puanla Türkiye rekoru kırıldı

Ases Salon Türkiye Şampiyonası'nda 15 yaş altında Tanem Topuz, Eflal Duru ve Yaren Sare'den oluşan Büyükşehir belediyesi okçuluk takımı 1763 puanla Türkiye rekora kırdı. Aynı turnuvada Büyükşehir okçusu Efla Duru Kaya Türkiye ikincisi oldu.

Başkan Aras " Okçularımızla gurur duyuyoruz"

Ases Salon Türkiye Şampiyonasında büyük başarıya imza atan okçularla büyük gurur duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras " Büyükşehir Belediyemizi ve Muğla'mızı gururlandıran okçularımız 15 yaş altında Türkiye rekoru kırdı. U-13 okçuluk takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde büyük başarılara imza atan okçularımız da sporun bu güzelliklerini bizlere en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyor. Hepsi birer pırlanta olan sporcularımız sporla hayatı değişen insanlara da güzel bir örnek oluyor. Antrenörümüz Ejder Sözen'in büyük emekleri ile bu pırlantalar ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla'mızı gururlandırmaya devam ediyorlar. Başta Ejder Sözen olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, bizlere yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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