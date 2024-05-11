Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun, Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Spor

Almanya'nın Essen kentinde devam eden 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un da yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Makaralı Yay Kadınlar finalinde Türkiye ile İspanya ile karşı karşıya geldi. Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Türk Milli takımı, İspanya'yı 234-218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. - MUĞLA